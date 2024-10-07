На Тернопільщині розшукали зниклих жінок: одну з них знайшли уже мертвою

Пошуки зниклих жінок, які пішли в ліс і не повернулися додому, тривали два дні, 5-6 жовтня. Шукали у Чортківському районі, одну з них знайшли уже мертвою.

Нагадаємо, що 5 жовтня забили на сполох у с. Бертники Монастириської ТГ Чортківського району. 70-річна мешканка села вранці вийшла з дому в ліс по гриби і не повернулася. До її пошуків залучили рятувальників, поліцію та місцеве населення.

Того ж дня в с. Іване-Пусте Іване-Пустенської громади Чортківського району зникла 81-річна жінка, яка також вирушила до лісу.

На жаль, одну зі зниклих, 70-річну мешканку с. Бертники виявили вже без ознак життя. Пенсіонерку знайшли у неділю орієнтовно о 13:20 в лісі неподалік населеного пункту.

Ще одну зниклу, 81-річну жительку с. Іване-Пусте виявили близько 16:00 в лісосмузі біля її села. Жінку передали працівникам екстреної медичної допомоги.