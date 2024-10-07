Тернопіль для ЗСУ: від дронів до зимового взуття - Сергій Надал про різноманітну допомогу захисникам

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів про широкий спектр допомоги, яку місто надає українським захисникам. За останній тиждень Тернопільська міська рада передала на фронт обладнання, спорядження та техніку на різні потреби військових.

"Міська рада відповідає на запити командирів та забезпечує обладнанням, спорядженням та інструментами", -- зазначив Сергій Надал.

Ось що отримали наші воїни протягом останніх днів:

1. FPV-дрони: 4 жовтня оголошено закупівлю 162 безпілотників. 2. Роботизовані комплекси: передано два комплекси "Мураха". 3. Зимове взуття: 1000 пар черевиків з високими берцями. 4. Захисне спорядження: для спецпідрозділу Національної поліції. 5. Безпілотники: нова партія "Werewolf", Mavic, AUTEL EVO. 6. Starlink'и та монокуляри. 7. Комп'ютерна техніка: інтерактивні панелі, комп'ютери, монітори, ноутбуки.

"Дякую підприємцям та всім платникам податків Тернополя. Завдяки Вам мерія в щоденному режимі допомагає нашим воїнам", -- наголосив міський голова.

Тернопільська громада не зупиняється на досягнутому. Міська рада постійно моніторить потреби захисників та оперативно реагує на нові запити.

"Після того, як дрони будуть куплені, відразу відправимо їх на передову", -- додав Сергій Надал.

З повним переліком переданої допомоги можна ознайомитися на сайті міської ради у розділі Е-сервіси.

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць: