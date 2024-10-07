У результаті ДТП - чотирьох людей з травмами бригада швидкої доправила до лікарні, жінка померла

На дорогах Тернополя та області за два дні трапилося чотири автопригоди. У результаті - чотирьох людей з травмами бригада швидкої доправила до лікарні, а 42-річна жінка померла на місці ДТП, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Про наїзд на пішохода на вулиці Руській у Тернополі надійшло повідомлення на спецлінію поліції 5 жовтня о 12:20. Слідчо-оперативна група встановила, що водійка автомобіля Skoda Fabia допустила наїзд на тернополянку 1974 року народження. Потерпіла переходила дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу. Її госпіталізували.

Чергова автопригода трапилася того ж дня на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, поблизу аеропорту. Водій Audi А4, рухаючись в напрямку села Смиківці, допустив зіткнення із вантажним автомобілем Mercedes-Benz з причепом.

У результаті удару кермувальника легкового авто доправили до лікарні. За попередніми даними, чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Йому надали меддопомогу без госпіталізації.

Автопригоду з летальними наслідками зареєстрували працівники поліції 6 жовтня. Близько 6:30 на автодорозі в селі Борсуки люди виявили бездиханне тіло 42-річної жінки.

Правоохоронці встановили, що жінка, яка керувала велосипедом, потрапила під колеса автомобіля.

Співробітникам групи реагування патрульної поліції Лановецького відділення №1 вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія-втікача.

Керував автомобілем ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння 19-річний житель одного із сусідніх сіл. Хлопця затримали. Йому інкримінують частину 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Двоє людей потрапили до лікарні в результаті автопригоди поблизу села Чорний Ліс Тернопільського району. Аварія трапилася о 16:40. За попередньою інформацією, водій мотоцикла Musstang MT250-9R, рухаючись в напрямку Кременця та здійснюючи обгін попутного транспорту, допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner. У результаті ДТП до лікарні з тілесними ушкодженнями доправили мотоцикліста, а кермувальнику авто надали меддопомогу без госпіталізації.

По усіх аваріях триває слідство.