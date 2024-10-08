За 9 місяців на дорогах Тернопільщини загинула 61 людина

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За 9 місяців цього року на дорогах Тернополя та області трапилося 2053 дорожньо-транспортних пригод.

У 426 аваріях були потерпілі: 61 людина загинула, а 548 з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до медзакладів, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Недотримання дистанції, порушення правил маневрування та виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп'яніння основні причини дорожньо-транспортних пригод. Безпечність пішоходів також призводить до нещасних випадків. За січень-вересень поліцейські області зареєстрували 116 аварій з пішоходами, де 11 осіб загинуло, а 116 отримали травми. 

Правоохоронці наголошують, що дотримання правил дорожнього руху рятує життя.

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