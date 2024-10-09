Двоє тернополян потрапили до лікарні в результаті наїзду автомобілів

Двоє тернополян потрапили до медичних закладів в результаті наїзду автомобілів. Восьмого жовтня на дорогах обласного центру трапились дві автопригоди.

Автомобіль у дворі будинку на вулиці Леся Курбаса збив 72-річного чоловіка. Аварія трапилася о 16:50. За попередньою інформацією, потерпілий йшов проїжджою частиною дороги і потрапив під колеса автомобіля Renault Megane. Тернополянина госпіталізували до лікарні. Водій, попередньо, тверезий.

Повідомлення про те, що під колеса його автівки на вулиці Лесі Українки потрапила людина, надійшла на спецлінію поліції о 19:16. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки правоохоронці встановили, що водій автомобіля Nissan Rogue допустив наїзд на 16-річного юнака. Хлопець знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Його доправили до медзакладу.

У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за двома фактами автопригод. Тривають перевірки, зазначають у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.