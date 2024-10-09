Двоє тернополян потрапили до лікарні в результаті наїзду автомобілів

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Двоє тернополян потрапили до медичних закладів в результаті наїзду автомобілів. Восьмого жовтня на дорогах обласного центру трапились дві автопригоди.

Автомобіль у дворі будинку на вулиці Леся Курбаса збив 72-річного чоловіка. Аварія трапилася о 16:50. За попередньою інформацією, потерпілий йшов проїжджою частиною дороги і потрапив під колеса автомобіля Renault Megane. Тернополянина госпіталізували до лікарні. Водій, попередньо, тверезий.

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Повідомлення про те, що під колеса його автівки на вулиці Лесі Українки потрапила людина, надійшла на спецлінію поліції о 19:16. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки правоохоронці встановили, що водій автомобіля Nissan Rogue допустив наїзд на 16-річного юнака. Хлопець знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Його доправили до медзакладу. 
У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за двома фактами автопригод. Тривають перевірки, зазначають у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
 
 

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