14 шкільних автобусів отримала Тернопільщина

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На Тернопільщині 14 закладів загальної середньої освіти отримали шкільні автобуси. 

Сертифікати на них та ключі вручили представникам територіальних громад краю. 

«Це точно покращить в багатьох громадах умови доїзду наших учнів до шкіл, які віддалені від місця їхнього проживання. Ми і далі будемо працювати, аби інші громади, в яких є потреба в шкільних автобусах, також їх отримали», - наголосив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

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Придбання транспортних засобів здійснювалося за рахунок співфінансування: 60% - кошти субвенції з державного бюджету та 40% - місцеві. 

Як звернули увагу у Тернопільській ОВА, ще 9 транспортів передадуть громадам до кінця тижня.

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