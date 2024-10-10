14 шкільних автобусів отримала Тернопільщина

На Тернопільщині 14 закладів загальної середньої освіти отримали шкільні автобуси.

Сертифікати на них та ключі вручили представникам територіальних громад краю.

«Це точно покращить в багатьох громадах умови доїзду наших учнів до шкіл, які віддалені від місця їхнього проживання. Ми і далі будемо працювати, аби інші громади, в яких є потреба в шкільних автобусах, також їх отримали», - наголосив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Придбання транспортних засобів здійснювалося за рахунок співфінансування: 60% - кошти субвенції з державного бюджету та 40% - місцеві.

Як звернули увагу у Тернопільській ОВА, ще 9 транспортів передадуть громадам до кінця тижня.