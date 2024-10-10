Довічне ув’язнення за замах на вбивство місцевого приватного підприємця отримав кілер

Чоловік отримав три вогнепальних поранення, але медикам вдалося врятувати його життя.

Коли місцевий приватний підприємець заїхав на територію власного будинку, невідомий кілька разів вистрелив по авто.

Близько опівночі до Тернопільського відділення поліції №1 надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з вогнепальним пораненням привезли 60-річного тернополянина.

На місці злочину працювали оперативники, слідчі, спеціалісти-криміналісти та фахівці інших профільних служб ГУНП в Тернопільській області.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що це було замовне вбивство. Виконавець - уродженець Черкаської області. Йому обіцяли за роботу заплатити майже 25 тисяч доларів.

Отримавши аванс, зловмисник майже чотири місяці стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відстежував маршрут пересування. Для цього орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.

Після виконаної роботи кілер намагався втекти з України, незаконно перетнувши кордон через річку Тиса. Проте йому це не вдалося.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч.2 ст.15, п.6, 11 ч.2 ст.115 (закінчений замах на вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Працівники поліції завершили досудове розслідування щодо виконавця замовного вбивства. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Крім того, оперативникам вдалося отримати докази причетності ще однієї особи до підготовки цього злочину. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 (посередництво у замаху на замовне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення його місцезнаходження.