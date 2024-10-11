На Тернопільщині син порізав ножем матір та брата, потерпілі перебувають у важкому стані

Чоловік завдав численні тілесні ушкодження та ножові поранення матері та брату. Наразі потерпілі перебувають у лікарні у важкому стані.

У п’ятницю, 11 жовтня, близько 7:30 до співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки одного із сіл району про те, що вона виявила двох своїх родичів за місцем їх проживання у непритомному стані з численними травами.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти, оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції.

Потерпілих – 43-річну мати та її 24-річного сина – доправили до лікарні. Медики діагностували у них множинні травми голови та ножові поранення. Наразі їх стан оцінюють як важким.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 25-річний родич потерпілих. Слідчі поліції його затримали. У нього вилучили кухонний ніж, який він наносив удари матері та брату.

Свої дії фігурант пояснити не зміг. Очікуються результати його медичного освідування.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.