Ветерани зможуть отримати до 1,5 мільйона гривень на власний бізнес

Український ветеранський фонд розпочав прийом заявок на конкурс “Варто 11.0”, за умовами якого ветерани, члени їхніх сімей та рідні загиблих захисників і захисниць України зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на започаткування та розвиток власної справи.

Український ветеранський фонд оголосив про старт 11-го конкурсу з підтримки ветеранського бізнесу “Варто 11.0”.

Взяти участь у конкурсі можуть:

- ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

- дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Пріоритет надаватиметься проєктам ветеранського підприємництва, які в межах своєї реалізації створюють додаткові робочі місця.

Як наголошують у фонді, фінансування ветеранського підприємництва — це інвестиція не лише в бізнес, а й у розвиток української економіки. Переможці попередніх конкурсів ВАРТО уже створили 731 робоче місце у своїх громадах та сплачують податки у місцеві бюджети. Мета конкурсу — підтримати ветеранів, які прагнуть розвивати власну справу та працевлаштовувати тих, хто потребує роботи, зокрема й інших ветеранів.

Заявки прийматимуть з 8 до 18 жовтня (18:00 за київським часом). Переможці конкурсу стануть відомі 29 листопада.

Детально про умови конкурсу — на сайті Українського ветеранського фонду: https://veteranfund.com.ua/ contests/varto-11-0/

Нагадаємо, що за два роки Український ветеранський фонд підтримав 857 бізнесів ветеранів і їхніх рідних. А переможці конкурсних програм ВАРТО на втілення своїх проєктів отримали понад 432 мільйони гривень.

Запитання та уточнення щодо поданих документів можна надсилати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . gov.ua, обов’язково вказавши в темі листа “Конкурс Проєктів “Варто 11.0” та номер заявки