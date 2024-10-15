На Тернопільщині член лікарсько-консультативної комісії вимагав1500 доларів за групу інвалідності

За 1500 доларів медичний працівник обіцяв допомогти жительці Тернопільщини встановити для її доньки 1 групу інвалідності.

Протиправну діяльність фігуранта викрили слідчі відділення №5 смт. Підволочиськ спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний лікар-хірург однієї з районних лікарень Тернопільщини, який входив до складу лікарсько-консультативної комісії, вимагав "хабар" від жительки області за оформлення інвалідності для її доньки. Хоча хвора за медичними показниками мала вроджене захворювання і законні підстави для встановлення інвалідності. Незважаючи на це, жінка мала оплатити "послуги" лікаря. За 1500 доларів він пообіцяв виготовити необхідні медичні документи та посприяти, щоб члени лікарсько-консультативної комісії видали хворій позитивне рішення для подальшого отримання нею першої групи інвалідності.

Із залученням працівників Департаменту контррозвідки СБ України одразу після передачі частини коштів – 500 доларів – правоохоронці затримали медпрацівника відповідно до ст. 208 КПК.

Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.