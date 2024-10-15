На Лановеччині під колеса автомобіля потрапив лось

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня близько 11:10 на трасі Ланівці-Теофіполь. На спецлінію поліції зателефонував водій автомобіля Volvo і повідомив, що збив лося.

На місце події виїжджали працівники Лановецького відділення поліції, екіпаж групи реагування патрульної поліції, ветеринари, представники лісництва та мисливського товариства. У ході перевірки правоохоронці встановили, що дика тварина раптово вибігла на дорогу із живоплоту, який знаходиться вздовж траси. Водій загальмувати не встиг і збив його.

За попередніми даними, у лося переломані передні ноги. Проте він не підпускає до себе людей. Наразі ветеринари роблять усе можливе, аби допомогти тварині.

Водій травм не отримав. Триває перевірка.