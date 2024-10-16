Вночі росіяни завдали удару по одному з промислових об'єктів на Тернопільщині

В ніч на 16 жовтня росіяни завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа.
За інформацією у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, до ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.
Завдяки злагодженим і професійним діям спеціалістів пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.
Загиблих і травмованих немає, - зазначає очільник області В'ячеслав Негода.