На переході у Тернополі водій збив жінку

15 жовтня близько 19:40 в обласному центрі на вулиці Стуса трапилася аварія. На переході жінка потрапила під колеса авто.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Transit 2.0 D не встиг вчасно загальмувати й допустив наїзд на пішохода. 46-річна жінка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Її з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні. Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Тернопільського райуправління поліції.