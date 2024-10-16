Суспільство Відпочинок знайомих на Тернопільщині закінчився крадіжкою Молодик вперше потрапляє у поле зору поліцейських. За вчинення крадіжки йому загрожує до 8 років... Більше ...

Суспільство На переході у Тернополі водій збив жінку 15 жовтня близько 19:40 в обласному центрі на вулиці Стуса трапилася аварія. На переході жінка потрапила під... Більше ...

Економіка Тернопільська міська рада оголосила нові закупівлі для ЗСУ Тернопільська міська рада оголосила нову закупівлю необхідного обладнання для військових. Більше ...

Суспільство Вночі росіяни завдали удару по одному з промислових об'єктів на Тернопільщині В ніч на 16 жовтня росіяни завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна... Більше ...

Суспільство Рятувальники у палаючому будинку виявили власника помешкання Рятувальники області ліквідували пожежу житлового будинку в селі Бонівка Кременецького району. Сталася... Більше ...

Суспільство Судитимуть 24-річного тернополянина за продаж канабісу Жителя Тернополя судитимуть за зберігання та збут канабісу. Співробітники управління боротьби з... Більше ...

Суспільство Рятувальники нагадують основні правила безпечного обігріву в опалювальний сезон З початком холодного періоду року розпочинається опалювальний сезон, що потребує особливої уваги до... Більше ...

Суспільство Біля 6 школи на Руській сьогодні буде частково ускладнений рух транспорту 16-17 жовтня з 09:00 год по 21:00 год буде частково ускладнений рух транспорту на вул. Руській у Тернополі, в районі... Більше ...

Суспільство На Лановеччині під колеса автомобіля потрапив лось Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 жовтня близько 11:10 на трасі Ланівці-Теофіполь. На спецлінію... Більше ...

Суспільство Ще двоє краян потрапили у тенета інтернет-шахраїв Шахраї видурили у мешканців області майже 30 тисяч гривень. Чоловік напередодні розмістив у мережі... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині зупинили п'яного водія без водійських прав За порушення правил дорожнього руху патрульні поліції зупинили водія автомобіля Ford Focus. За кермом... Більше ...