На переході у Тернополі водій збив жінку

c845aba849a54b5ce6f4e5d444097a15

15 жовтня близько 19:40 в обласному центрі на вулиці Стуса трапилася аварія. На переході жінка потрапила під колеса авто.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Transit 2.0 D не встиг вчасно загальмувати й допустив наїзд на пішохода. 46-річна жінка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. 

Її з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні. Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі Тернопільського райуправління поліції.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню