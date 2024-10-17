В одному з готелів Тернополя чоловік напав на жінку та зґвалтував

Чоловік напав на жінку в одному з готелів Тернополя. Він закрив її у кімнаті та зґвалтував. Фігурант перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Потерпіла познайомилася з нападником у соцмережах. Вони домовилися зустрітися в Тернополі, аби поїхати до Львова. Вони зупинилися в одному із готелів, де розпивали спиртні напої у номері чоловіка. Під час застілля чоловік почав поводити себе агресивно, а коли жінка захотіла піти, він побив її та зґвалтував.

45-річна жителька Хмельницької області змогла зателефонувати до поліції. На місце злочину оперативно прибула слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Потерпілу доправили до лікарні.

Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину. Підозрюваний - житель Львова 1976 року народження. Він уже відбував покарання за статеві злочини, але звільнився з місць позбавлення волі за «законом Савченко».

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 152 (зґвалтування, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Триває слідство, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської област

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