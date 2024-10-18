На Тернопільщині в руках чоловіка здетонував боєприпас

55-річний житель Скалата отримав важкі тілесні ушкодження в результаті детонації боєприпасу.Дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги чоловік помер.

Нещастя трапилося 17 жовтня близько 19:00. На місце вибуху виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції.

"У ході перевірки поліцейські встановили, що потерпілий того дня на власному городі викопав боєприпас часів Другої світової війни. Він заніс небезпечну знахідку до підсобного приміщення і почав розбирати, висвердлюючи деталі", - розповів начальник слідчого відділення поліції №5 (м. Підволочиськ) Олександр Чубенко.

У якийсь момент міна вибухнула, травмувавши чоловіка. На момент нещастя дома нікого не було, а тому потерпілий спробував самостійно зупинити кровотечу. Швидку викликала дружина, яка повернулася за деякий час. Проте скалатчанин помер дорогою до лікарні.