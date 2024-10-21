У аваріях на Тернопільщині загинула людина, троє травмовані

На дорогах Тернопільської області працівники поліції зареєстрували три автопригоди.

У результаті - троє осіб з травами звернулися за меддопомогою до лікарень. Життя ще одного чоловіка врятувати не вдалося, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У п'ятницю, 18 жовтня, в обласному центрі на вулиці Бережанська не розминулися два транспортних засоби. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Nissan Leaf під час перелаштування з однієї смуги в іншу допустила зіткнення з ЗАЗ І-VAN. У результаті удару тілесні ушкодження отримала пасажирка буса 1949 року народження. Її доправили до лікарні, але без госпіталізації.

19 жовтня на автодорозі "Заліщики-Борщів", біля села Бедриківці Чортківського району, у результаті автопригоди травми отримали пасажири. При виїзді слідчо-оперативної групи Заліщицького відділення поліції стало відомо, що на перехресті водій автомобіля Dacia Logan, з'їжджаючи з головної на другорядну дорогу, зіткнувся із зустрічним транспортним засобом марки Mercedes Benz Sprinter. До лікарні потрапили пасажири з обох автівок - жінки 1939 та 1969 років народження. Їм надали допомогу та відпустили додому.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 жовтня близько 19:10 на Гусятинщині. За попередньою інформацією, водій автомобіля Ford Sierra не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Від отриманих травм 47-річний кермувальник помер ще до приїзду швидкої допомоги.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами тривають перевірки.