Смертельна аварія на Тернопільщині: водій постане перед судом

Водій автомобіля ЗАЗ TF69YO відповідатиме перед судом за порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі одного з пасажирів та тілесних ушкоджень іншого.

Досудове розслідування цієї справи було завершено слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у жовтні 2023 року. У ході слідства стало відомо, що фігурант, рухаючись зі сторони Чорткова в напрямку м. Заліщики, у селі Нагірянка не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із зернозбиральним комбайном CLAAS LEXION 600.

Внаслідок удару 60-річний пасажир легкового авто від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та водія з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду. За скоєне кермувальнику загрожує до восьми років позбавлення волі.