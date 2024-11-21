Членів злочинної групи, які вимагали гроші у підприємця, судитимуть у Тернопільській області

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До дванадцяти років позбавлення волі загрожує чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які "вибивали" неіснуючий борг у підприємця з Лановеччини.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий за наркозлочини громадянин Вірменії разом із трьома спільниками – жителями Тернопільщини – вирішив незаконно збагатитися за рахунок місцевого бізнесмена. Зловмисники діяли з березня по червень 2024 року: спершу вимагали у підприємця 2 тисячі доларів США, а згодом збільшили суму до 4 тисяч.

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Під загрозою фізичної розправи постраждалий змушений був залишити їм автомобіль як "заставу", який злочинці згодом продали. Надалі чоловік погодився виплачувати гроші частинами. Перша сума – 1000 доларів – була залишена в обумовленому місці. Під час передачі решти коштів всіх учасників угруповання затримали правоохоронці.

Операцію із затримання провели оперативники Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції та бійцями спецпідрозділу КОРД.
Чоловікам інкримінують вимагання (ч. 4 ст. 189 ККУ) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 ККУ).
Слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт вже скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

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