Членів злочинної групи, які вимагали гроші у підприємця, судитимуть у Тернопільській області

До дванадцяти років позбавлення волі загрожує чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які "вибивали" неіснуючий борг у підприємця з Лановеччини.
Як встановили правоохоронці, раніше судимий за наркозлочини громадянин Вірменії разом із трьома спільниками – жителями Тернопільщини – вирішив незаконно збагатитися за рахунок місцевого бізнесмена. Зловмисники діяли з березня по червень 2024 року: спершу вимагали у підприємця 2 тисячі доларів США, а згодом збільшили суму до 4 тисяч.
Під загрозою фізичної розправи постраждалий змушений був залишити їм автомобіль як "заставу", який злочинці згодом продали. Надалі чоловік погодився виплачувати гроші частинами. Перша сума – 1000 доларів – була залишена в обумовленому місці. Під час передачі решти коштів всіх учасників угруповання затримали правоохоронці.