У Тернополі хлопчик випав із третього поверху: подробиці події

У Тернополі із вікна третього поверху на дах добудованого балкона випав хлопчик.

Інформацію про це поліція отримала від перехожого. На місце події прибули патрульні, ювенальна превенція, медики та рятувальники.

Подія трапилася 28 січня близько 11:30 на вулиці 15 Квітня. Попередньо встановлено, що дитина перебувала вдома разом із бабусею, поки мама була на роботі. Хлопчик захотів вийти на вулицю, але не зміг відкрити двері. Тоді він одягнувся й спробував вибратися через вікно, проте впав із висоти близько трьох метрів на дах балкона. Рятувальники зняли дитину з добудови та передали її медикам.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини інциденту та проводить бесіди з матір’ю постраждалого. Триває перевірка.