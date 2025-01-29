На Тернопільщині сталася аварія за участю трьох автомобілів Volkswagen

28 січня близько 13:30 на трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, між селами Ступки та Романівка, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

За попередніми даними, водійка Volkswagen Tiguan, рухаючись у напрямку Тернополя, зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen LT 35. Внаслідок удару бус перекинувся, а позашляховик продовжив рух і врізався у Volkswagen ID.4.

У ДТП постраждав водій мікроавтобуса, його госпіталізували. У всіх учасників аварії відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває слідство.