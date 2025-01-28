Трагедія на Тернопільщині: 25-річний чоловік загинув у ДТП на саморобному квадроциклі

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 27 січня близько 20:00 у селі Новосілка, що належить до Підгаєцької територіальної громади.

На місце події прибули співробітники Бережанського відділу поліції та слідчі, які спеціалізуються на розслідуванні ДТП. За попередньою інформацією, 25-річний мешканець села, керуючи саморобним квадроциклом, не зміг впоратися з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся. Водій отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Розслідування триває.