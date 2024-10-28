Криваві написи: акти вандалізму на храмах Тернополя

У неділю, 27 жовтня, близько 7-ї ранку, до Тернопільського районного управління поліції надійшли повідомлення від настоятелів кількох храмів про акти вандалізму — невідомий залишив червоні написи на фасадах церков.

За цими фактами порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), і відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція перевіряє записи з камер спостереження та проводить оперативно-розшукові дії для встановлення особи, яка вчинила правопорушення.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням: якщо ви маєте інформацію, яка може допомогти у пошуку зловмисника, звертайтеся на лінію 102.