Невдалий поворот: на Кременеччині вантажівка перекинулась, водія госпіталізовано

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На Кременеччині триває розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 жовтня на трасі Дамнове-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Великі Млинівці.

Внаслідок аварії 54-річний житель Луцька отримав тяжкі травми та був госпіталізований у реанімацію.

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За попередніми даними, чоловік, керуючи вантажівкою SCANIA R-450 з причепом, не впорався з керуванням на повороті, що призвело до перекидання транспорту. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка наразі з'ясовує всі обставини інциденту. Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 КК України про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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