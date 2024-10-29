Трагедія у селі Біла: двоє чоловіків загинули через отруєння чадним газом

27 жовтня у селі Біла Білецької територіальної громади Тернопільського району сталася пожежа в приватному житловому будинку.

Внаслідок події загинули двоє чоловіків: власник домогосподарства, 1963 року народження, та його 44-річний квартирант. Тіла загиблих виявила жителька Тернопільського району, яка, зайшовши до будинку, відчула запах диму. Вона одразу викликала пожежників та поліцію.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною загоряння стало недбале поводження з вогнем. Один із чоловіків курив у ліжку, заснув, і сигарета, випавши з рук, спричинила тління матраца. Судово-медичний експерт припускає, що причиною смерті стало отруєння чадним газом. Пожежа самоліквідувалася, знищивши лише ліжко та речі на площі близько 5 квадратних метрів. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не залучалися.

Триває слідство, яке має встановити всі обставини трагічного випадку, зазначають у поліції