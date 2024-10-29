У Тернополі через несправність газової колонки двоє людей отруїлися чадним газом

28 жовтня в Тернополі через несправну вентиляцію газової колонки постраждали двоє людей, включаючи дитину. Їх було госпіталізовано.

ДСНС закликає: використовуйте газове обладнання відповідально!

Щорічно перевіряйте стан газових приладів і вентиляційних систем. Встановіть датчики чадного газу для додаткового захисту. Забезпечуйте приплив свіжого повітря під час роботи колонок та котлів.

Чадний газ — небезпечний безбарвний і без запаху. Він може спричинити отруєння або навіть смерть. Дбайте про себе та своїх близьких — дотримуйтеся правил безпеки!