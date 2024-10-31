На Тернопільщині під колесами автівок опинилися мопедист та велосипедист

На Тернопільщині під колесами автомобілів опинилися велосипедист та мопедист. Поліція наразі встановлює обставини цих дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали люди.

30 жовтня близько 17:00 38-річний водій мопеда Yamaha, рухаючись головною дорогою від села Золотники у напрямку села Бурканів, не зміг утримати керування, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Dacia Logan. Постраждалого мопедиста доставили до лікарні.

Інша ДТП сталася з жителем села Дунаїв, 1983 року народження, який також був госпіталізований з численними переломами та іншими травмами. За попередньою інформацією, аварія сталася о 20:00 на трасі Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Водій автомобіля Volkswagen T5, рухаючись зустрічною смугою, зіткнувся з велосипедистом, який їхав в попутному напрямку. Постраждалого 31-річного чоловіка госпіталізували.