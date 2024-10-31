Смертельна пожежа на Тернопільщині

Трагедія на Тернопільщині: пожежа забрала життя людини.

31 жовтня о 11:46 у селі Вовківці Борщівської громади Чортківського району сталася пожежа в господарській будівлі.

Пожежники, прибувши на місце, виявили, що вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. На жаль, під час ліквідації пожежі знайшли тіло жінки 1956 року народження.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідній житловий будинок, врятувавши його від знищення. Наразі встановлюються причини займання та сума завданих збитків.