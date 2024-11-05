На Шумщині пожежа забрала життя людини

Трагедія на Шумщині: пожежа забрала життя місцевого мешканця.

4 листопада о 16:50 у селі Людвище Шумської територіальної громади Кременецького району сталася пожежа, що призвела до загибелі чоловіка 1974 року народження.

Полум'я знищило частину майна: обгорів диван на площі 2 кв. м та пошкоджено облицювання стін на площі 13 кв. м. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося локалізувати пожежу, врятувати дві сусідні будівлі та не дати вогню поширитися далі.

Причини займання встановлюються, а фахівці оцінюють матеріальні збитки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує: у холодний період ризик пожеж зростає через несправні обігрівачі та неправильне користування газовими приладами.

Щоб уникнути подібних трагедій, перевірте справність електропроводки та розміщуйте обігрівачі на безпечній відстані від легкозаймистих матеріалів. Дотримання простих правил безпеки може врятувати життя.