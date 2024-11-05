Отруєння грибами на Чортківщині: двоє загиблих, діти у важкому стані

На Чортківщині через отруєння грибами поліція зафіксувала вже дві смерті.

У лікарні 1 листопада помер чоловік 1965 року народження, а 2 листопада – малолітня донька його співмешканки.

Уся родина з міста Копичинці була госпіталізована 30 жовтня після отруєння грибами. Постраждали восьмеро дітей віком від 3 до 13 років, семеро з яких є рідними братами та сестрами, а також співмешканець їхньої матері.

Попередньо встановлено, що чоловік 27 жовтня зібрав гриби та приготував страви, які вжила вся родина, окрім матері. Вже того вечора дітям стало зле, проте до лікарні жінка звернулася лише 30 жовтня після 15:00. Найважчих пацієнтів перевезли до Львова, де наймолодшу дівчинку 2021 року народження прооперували, але врятувати її не вдалося.

Семеро дітей перебувають на лікуванні у Києві, їхній стан залишається стабільно важким.

Триває слідство.