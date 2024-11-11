Ще одна дитина померла внаслідок отруєння грибами в Копичинцях

10 листопада на спецлінію поліції з лікарні Охматдит надійшло повідомлення про смерть тринадцятирічної дівчинки. Лікарі не змогли врятувати життя пацієнтки, яка поступила до них у важкому стані після отруєння грибами 30 жовтня.

Це вже третя смерть у цій справі, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Першого листопада помер чоловік 1965 року народження, а наступного дня – малолітня донька його співмешканки.

Нагадаємо, що 30 жовтня до медзакладу потрапила вся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до сімнадцяти років, семеро з яких – рідні брати та сестри, а також співмешканець матері. Отруєння грибами сталося ще 27 жовтня, але медичну допомогу родина звернулася лише на третій день. Стан інших постраждалих залишається стабільно важким.

За цим фактом відкрито провадження відповідно до статті 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Триває слідство.