На Тернопільщині затримали автомобіль з мисливськими трофеями

На Тернопільщині затримано двох чоловіків, які везли дві туші кабанів та незаконно зберігали зброю.
Подія сталася вночі 10 листопада, коли патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200 у селі Саранчуківської громади. Під час огляду авто виявили дві рушниці з набоями, три мисливських ножі, тепловізор, тепловізійний приціл та дві туші кабанів у багажнику.
Як з'ясувалося, чоловіки були жителями Тернопільської області та Івано-Франківщини, і їх виявили після полювання. Вони не повідомили, де саме відбулося полювання. Один із мисливців вже є фігурантом іншого кримінального провадження. У січні цього року під час незаконного полювання він застрелив 52-річного чоловіка на території Збаразької громади, за що йому пред'явлено звинувачення у вбивстві через необережність. Йому заборонено користуватися вогнепальною зброєю, а дозвіл на її зберігання та використання був анульований.
Слідчі Бережанського відділу поліції порушили кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Також розглядається можливість відкриття справи за браконьєрство, оскільки в Україні під час воєнного стану полювання заборонене. Слідство триває.