На Тернопільщині затримали автомобіль з мисливськими трофеями

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На Тернопільщині затримано двох чоловіків, які везли дві туші кабанів та незаконно зберігали зброю.

Подія сталася вночі 10 листопада, коли патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200 у селі Саранчуківської громади. Під час огляду авто виявили дві рушниці з набоями, три мисливських ножі, тепловізор, тепловізійний приціл та дві туші кабанів у багажнику.

 
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Як з'ясувалося, чоловіки були жителями Тернопільської області та Івано-Франківщини, і їх виявили після полювання. Вони не повідомили, де саме відбулося полювання. Один із мисливців вже є фігурантом іншого кримінального провадження. У січні цього року під час незаконного полювання він застрелив 52-річного чоловіка на території Збаразької громади, за що йому пред'явлено звинувачення у вбивстві через необережність. Йому заборонено користуватися вогнепальною зброєю, а дозвіл на її зберігання та використання був анульований.

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Слідчі Бережанського відділу поліції порушили кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Також розглядається можливість відкриття справи за браконьєрство, оскільки в Україні під час воєнного стану полювання заборонене. Слідство триває.

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