На Тернопільщині затримали автомобіль з мисливськими трофеями

На Тернопільщині затримано двох чоловіків, які везли дві туші кабанів та незаконно зберігали зброю.

Подія сталася вночі 10 листопада, коли патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200 у селі Саранчуківської громади. Під час огляду авто виявили дві рушниці з набоями, три мисливських ножі, тепловізор, тепловізійний приціл та дві туші кабанів у багажнику.

Як з'ясувалося, чоловіки були жителями Тернопільської області та Івано-Франківщини, і їх виявили після полювання. Вони не повідомили, де саме відбулося полювання. Один із мисливців вже є фігурантом іншого кримінального провадження. У січні цього року під час незаконного полювання він застрелив 52-річного чоловіка на території Збаразької громади, за що йому пред'явлено звинувачення у вбивстві через необережність. Йому заборонено користуватися вогнепальною зброєю, а дозвіл на її зберігання та використання був анульований.