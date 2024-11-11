Пожежа на Шумщині забрала життя 48-річного чоловіка

Сьогодні, о 08:13, у селі Новостав Шумської громади Кременецького району сталася пожежа, внаслідок якої загинув місцевий житель 1976 року народження.
Вогонь знищив домашні речі та пошкодив житлову кімнату на площі 20 м².
Завдяки оперативним діям рятувальників із Шумська та добровільної пожежної команди села Шумбар вдалося швидко локалізувати пожежу та запобігти її поширенню на сусідні будівлі. Під час гасіння вдалося врятувати одну споруду. Причини займання та розмір збитків зараз встановлюють фахівці.
ДСНС нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки!