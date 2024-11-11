Суспільство Пожежа на Шумщині забрала життя 48-річного чоловіка Сьогодні, о 08:13, у селі Новостав Шумської громади Кременецького району сталася пожежа, внаслідок якої... Більше ...

Суспільство Безпечний Тернопіль: кожен крок під контролем У Тернополі продовжують впроваджувати програму «Безпечна громада»: на вулицях та у дворах міста... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині затримали автомобіль з мисливськими трофеями На Тернопільщині затримано двох чоловіків, які везли дві туші кабанів та незаконно зберігали зброю. Подія... Більше ...

Суспільство Неадекватний водій намагався дати хабар патрульним Нещодавно на вулиці Бережанській патруль зупинив автомобіль Volkswagen, який порушив комендантську годину. Більше ...

Суспільство Дві дорожні пригоди за участю неповнолітніх мотоциклістів на Тернопільщині Дві дорожні аварії за участю неповнолітніх мотоциклістів сталися на дорогах Тернопільської області. Більше ...

Економіка Як отримати пільги на комунальні послуги військовим Військові, які сьогодні стоять на захисті України або захищали її раніше, можуть користуватися пільгами на... Більше ...

Суспільство Ще одна дитина померла внаслідок отруєння грибами в Копичинцях 10 листопада на спецлінію поліції з лікарні Охматдит надійшло повідомлення про смерть тринадцятирічної... Більше ...