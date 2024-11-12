У Тернополі головний лікар отримував хабарі за "дозвіл" на ритуальні послуги

Керівника медичного закладу затримали за отримання неправомірної вигоди у сумі 40 000 грн. За даними слідства, щомісячно таку суму він отримував від приватної підприємиці, яка надавала ритуальні послуги на території лікарні без належного договору оренди.

Всього правоохоронці зафіксували п’ять випадків передачі хабаря на загальну суму 200 000 грн.

Поліцейські затримали посадовця під час отримання чергового "траншу" у рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На місці вилучили 40 тис. грн.

Під час обшуків у житлових приміщеннях, службових кабінетах затриманого та підприємиці було вилучено понад 9,2 млн грн у національній та іноземній валюті, а також документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі Національної поліції повідомили керівника медзакладу про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), що передбачає до десяти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади до трьох років та конфіскацію майна. Підприємицю підозрюють у наданні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369 КК України), за що їй загрожує до шести років позбавлення волі та конфіскація майна.

Розслідування злочину провели слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за підтримки Управління стратегічних розслідувань Тернопільської області під керівництвом Офісу Генерального прокурора.