Тернопільщина: вогонь забрав життя людини

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини оперативно ліквідували кілька пожеж, врятувавши чотири будівлі.

В одній з них, у селі Новостав Кременецького району, вогонь охопив приватний житловий будинок. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника будинку, що стало трагічною наслідком цієї події. В іншому випадку, у селі Перепельники Тернопільського району, рятувальники успішно локалізували пожежу в приватному будинку завдяки своєчасним діям. Також було ліквідовано пожежу господарчої споруди в селі Ланівці.

Фахівці закликають громадян бути обережними та дотримуватись важливих правил безпеки у побуті. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та свічки, уникайте використання пошкоджених розеток і подовжувачів. Важливо також забезпечити належну вентиляцію під час роботи газових приладів, щоб уникнути отруєння чадним газом, і тримати легкозаймисті матеріали подалі від джерел тепла. Не забувайте про вогнегасник, який може стати рятівним засобом у критичній ситуації.

Бережіть себе та свої домівки!