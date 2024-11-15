У Тернополі двоє неповнолітніх братів винесли з кіоску майже 25 тисяч гривень

11 листопада до Тернопільського райуправління поліції звернулася жителька села Мишковичі, повідомивши про крадіжку в кіоску на вулиці Шептицького. В ніч з 10 на 11 листопада невідомі проникли до приміщення та викрали всі гроші.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. В ході розслідування поліція з'ясувала, що зловмисники відкрили кіоск за допомогою ключа, який продавець ховала під килимком.

В результаті оперативних заходів було встановлено, що до крадіжки причетні два неповнолітні рідні брати, 14 та 15 років. Хлопці дізналися, де лежить ключ, і без труднощів потрапили до кіоску. Вони викрали 24 600 гривень.

У скоєному брати зізналися та пояснили, що гроші витратили на власні потреби. Поліцейські відзначають, що це не перша зустріч хлопців з правоохоронцями цього місяця.

Відносно них відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та на великий розмір). Слідство триває, зазначають у поліції.