Четверо молодих людей травмувались унаслідок ДТП на Тернопільщині

До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря травмпункту про чотирьох молодих людей віком від 18 до 20 років, які отримали травми в результаті дорожньо-транспортної події.

Аварія трапилася 19 листопада близько 9:30. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що 24-річний водій автомобіля Renault Megane, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечному русі й зіткнувся із Mercedes Benz E270.

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила чотирьох пасажирів з Renault. Їм усім медики надали допомогу без госпіталізації.

Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.