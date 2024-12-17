На Чортківщині внаслідок ДТП постраждали двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 16 грудня близько 17:00. Про інцидент на спецлінію "102" повідомили очевидці.

На місце події оперативно виїхали працівники Чортківського райвідділу поліції.

За попередніми даними, аварія трапилася в селі Оришківці на перехресті доріг "Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече". Місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan Leaf, під час здійснення повороту не надала перевагу Opel Zafira, який рухався головною дорогою, що призвело до зіткнення.

У результаті аварії водій та пасажир Opel Zafira звернулися до лікарні по медичну допомогу. У обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі триває перевірка обставин події.