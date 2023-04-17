Графік роботи теплоходах «Ян-Амор Тарновський», «Капітан Парій», «Сигма», на сезон 2023

Подорож на теплоходах «Ян-Амор Тарновський» і «Капітан Парій» триває 25 хвилин, вартість поїздки - 50 грн, для дітей віком від 6 до 10 років – 25 грн, для дітей до 5 років – безкоштовно.

25 грн - в одну сторону від центру до «Дального пляжу» чи назад. Звертаємо увагу! Якщо пасажир бажає зійти з теплохода на причалі «Дальній пляж», необхідно завчасно сповістити матросів. Круїз на теплоході «Сигма» триває 45 хвилин. Вартість поїздки складає 75 грн, для дітей віком від 6 до 10 років - 25 грн, для дітей до 5 років - безкоштовно. Подорож проходить за таким маршрутом: проходженням під Білецьким мостом і заходом на «Водну арену Тернопіль» (зупинки в м-н Пронятин немає). Здійснити водну прогулянку на теплоходах можна з понеділка до п’ятниці з 14:00 до 21:00 год, у вихідні та святкові дні - з 11:00 до 22:00 год. У дощову та штормову погоду теплоходи не працюватимуть.