Чоловік на електросамокаті збив жінку і навіть не зупинився

В результаті дорожньо-транспортної пригоди з численними забоями та іншими травмами травмами до лікарні потрапила 41-річна тернополянка.

Аварія трапилася 19 квітня близько 17:15 на вулиці Бродівська. Жінка каже, що знаходилася на тротуарі, коли її збив водій електросамокату. Після наїзду чоловік не зупинився. Триває перевірка.

Працівники поліції наголошують, що згідно з правилами, в містах України їздити на самокатах потрібно велодоріжками зі швидкістю до 20 км/год, пішохідними зонами — до 5 км/год. Пересуватися проїжджою частиною або трамвайними шляхами не можна.

Заборонено: їздити у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, перевозити пасажирів, триматися під час руху за інший транспортний засіб, користуватися телефоном під час їзди.

Під час катання потрібно звертати увагу на пішоходів та завжди поступатися їм дорогою. Пам’ятайте про інших водіїв та транспортні засоби.