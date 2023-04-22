На Тернопільщині затримали "бізнесмена", який за 5500 доларів робив ухилянтам «білий квиток»

За 5500 доларів США «бізнесмен» обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для оформлення діагнозу, який надає чоловікам можливість отримати відстрочку від армії за станом здоров’я та безперешкодно покинути державу.

У поле зору оперативників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих поліції Тернопільщини потрапив 44-річний місцевий житель. Чоловік підшукував осіб в інтернеті та серед особистих знайомих та пропонував їм зробити так званий «білий квиток».

Клієнтів він запевняв, що має знайомства та може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії. Тому за 5500 доларів США обіцяв «зробити» медичний висновок про непридатність до військової служби та отримати рекомендацією лікарів: пройти лікувальну терапію в іншій державі. На основі цих документів ухилянти могли на законних підставах виїхати до країн Європейського Союзу.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області затримали 44-річного чоловіка під час отримання грошових коштів.

За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності ймовірних спільників фігуранта. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.