На Тернопільщині горіло сільськогосподарське підприємство (фото)

pozeza23 квітня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території колишнього сільськогосподарського підприємства в с.Стегниківці Байковецької територіальної громади. Горіла господарська будівля з тюками сіна на площі орієнтовно 300 квадратних метрів. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. 

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