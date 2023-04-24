На Тернопільщині горіло сільськогосподарське підприємство (фото)

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Суспільство
25-04-2023
По всій Україні громадські організації, батьківські спільноти, танцювальні та театральні студії, музичні...
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Суспільство
24-04-2023
Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження....
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Економіка
24-04-2023
Запрошуємо власників малого й середнього бізнесу, підприємців і менеджерів відвідати BraveTe Business Forum! Щоб...
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Суспільство
24-04-2023
Поліцейські Тернополя встановлюють місцезнаходження чотирьох осіб: жінки та трьох чоловіків, які ймовірно...
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Суспільство
24-04-2023
Хочеш допомогти Україні перемогти? Не можеш зрозуміти, де будеш корисним та як максимально бути залученим в...
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Суспільство
24-04-2023
Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Бучацької окружної прокуратури до...
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Суспільство
24-04-2023
Поліцейські Тернополя розшукують особу, яка ймовірно причетна до злочину. Подія трапилася 20 квітня близько...
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Спорт
24-04-2023
22 квітня футбольний клуб "Нива" Тернопіль у третьому турі чемпіонського раунду Vbet UA Першої у домашній грі...
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Суспільство
24-04-2023
23 квітня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території колишнього...
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Суспільство
24-04-2023
Терцентр запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля. Взяти участь у...
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Суспільство
24-04-2023
Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до великої пластівської родини та присягнув на вірність Україні та Богу....
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Суспільство
23-04-2023
Із метою озеленення та підтримки екологічного балансу у місті, у тернопільському парку Здоров’я на новій...
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