Правоохоронці розшукують злодія з масива Сонячний (відео)

zlodiyПоліцейські Тернополя розшукують особу, яка ймовірно причетна до злочину. Подія трапилася 20 квітня близько 13:50 в приміщенні супермаркету, що знаходиться за адресою провулок Генерала Тарнавського.
Зловмисник викрав майно з торгового стелажа та завдав матеріальних збитків. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27-11-70, 096-996-86-98 або на лінію «102». Відео

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