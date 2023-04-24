Суспільство Скільки років ув'язнення загрожує тернополянці, яка вкрала вафельницю? Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження.... Більше ...

Економіка У Тернополі відбудеться масштабний бізнес-форум Запрошуємо власників малого й середнього бізнесу, підприємців і менеджерів відвідати BraveTe Business Forum! Щоб... Більше ...

Суспільство У Тернополі розшукують чотирьох іграшкових злодіїв (відео) Поліцейські Тернополя встановлюють місцезнаходження чотирьох осіб: жінки та трьох чоловіків, які ймовірно... Більше ...

Суспільство Запрошують на курс Молодого Бандерівця – Лекція "Війна надовго?" Хочеш допомогти Україні перемогти? Не можеш зрозуміти, де будеш корисним та як максимально бути залученим в... Більше ...

Суспільство Правоохоронці розшукують злодія з масива Сонячний (відео) Поліцейські Тернополя розшукують особу, яка ймовірно причетна до злочину. Подія трапилася 20 квітня близько... Більше ...

Спорт "Нива" на своєму полі поступилася кременчуцькому "Кременю" 22 квітня футбольний клуб "Нива" Тернопіль у третьому турі чемпіонського раунду Vbet UA Першої у домашній грі... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині горіло сільськогосподарське підприємство (фото) 23 квітня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території колишнього... Більше ...

Суспільство Пластуни присягнули на вірність Богу та Україні Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до великої пластівської родини та присягнув на вірність Україні та Богу.... Більше ...