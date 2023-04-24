Скільки років ув'язнення загрожує тернополянці, яка вкрала вафельницю?

zlodiykaПозбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження. Тернополянка спокусилася на товар в магазині й вчинила протиправне. На лінію «102» надійшло звернення від керуючої крамниці.
Жінка зазначила, що переглянувши записи з камер відеоспостереження виявила, як незнайомка привласнила вафельницю. У ході розшукових заходів працівники Тернопільського РУП вийшли на слід зловмисниці. Підозрювана у скоєному зізналася.Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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