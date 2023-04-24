Скільки років ув'язнення загрожує тернополянці, яка вкрала вафельницю?

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Суспільство
25-04-2023
Цими вихідними у тернопільському парку Сопільче на «Козацькому острові» відбулися «Молодіжні Гаївки»,...
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Суспільство
25-04-2023
До тернополянина зателефонував невідомий та представився оператором мобільного зв’язку. Розповів, що...
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Культура
25-04-2023
Груповий виставковий проєкт Назара Іванюка, Галини Абрамової та Андрія Давиденка - це роздуми трьох молодих...
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Економіка
25-04-2023
За три місяці цього року працівники ГУ ДПС у Тернопільській області провели 70 перевірок суб’єктів...
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Суспільство
25-04-2023
Юристи Українського ветеранського фонду Мінветеранів пояснюють, як бійці, котрі отримали інвалідність чи...
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Суспільство
25-04-2023
Такі винагороди призначаються відмінникам за вагомі досягнення в навчальній та науковій...
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Суспільство
25-04-2023
Покупки в інтернеті закінчилися для мешканки обласного центру втратою коштів, які вона перерахувала...
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Суспільство
25-04-2023
Працівники підрядних організацій продовжують проводити локальні поточні ремонти на дорогах та об’єктах...
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Суспільство
25-04-2023
По всій Україні громадські організації, батьківські спільноти, танцювальні та театральні студії, музичні...
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Суспільство
24-04-2023
Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує мешканці обласного центру 1983 року народження....
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Економіка
24-04-2023
Запрошуємо власників малого й середнього бізнесу, підприємців і менеджерів відвідати BraveTe Business Forum! Щоб...
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Суспільство
24-04-2023
Поліцейські Тернополя встановлюють місцезнаходження чотирьох осіб: жінки та трьох чоловіків, які ймовірно...
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