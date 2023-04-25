У «Молодіжних Гаївках» взяли участь понад триста молодиків та молодиць

Цими вихідними у тернопільському парку Сопільче на «Козацькому острові» відбулися «Молодіжні Гаївки», участь у яких взяли усі охочі тернополяни та гості міста віком від 14 до 35 років .

Обов’язковим елементом одягу для заходу була традиційна українська вишиванка. Цьогоріч до співів, танців, гаївок та інших молодіжних активностей долучилися понад 300 молодих юнаків та дівчат. Для присутніх також підготували й інші великодні забави та традиційну ватру. Як зазначають в управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, гаївки є важливим елементом фольклору, займають важливе місце в українській культурі й за традиціями проводяться під час великодніх свят. Приємно, що сьогодні молодь як ніколи відчуває потребу у відродженні та підтримці культурних молодіжних традицій, які є невід'ємним фактором в розвитку сучасного молодого українця. Українська молодь плекає українські традиції та підтримує пам'ять поколінь. Організатори: управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради спільно із громадськими організаціями: «Українська Молодь – Христові», Пласт - Станиця Тернопіль та Молодіжною міською радою.