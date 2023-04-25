У «Молодіжних Гаївках» взяли участь понад триста молодиків та молодиць

Цими вихідними у тернопільському парку Сопільче на «Козацькому острові» відбулися «Молодіжні Гаївки», участь у яких взяли усі охочі тернополяни та гості міста віком від 14 до 35 років.
Обов’язковим елементом одягу для заходу була традиційна українська вишиванка. Цьогоріч до співів, танців, гаївок та інших молодіжних активностей долучилися понад 300 молодих юнаків та дівчат. Для присутніх також підготували й інші великодні забави та традиційну ватру. Як зазначають в управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, гаївки є важливим елементом фольклору, займають важливе місце в українській культурі й за традиціями проводяться під час великодніх свят. Приємно, що сьогодні молодь як ніколи відчуває потребу у відродженні та підтримці культурних молодіжних традицій, які є невід'ємним фактором в розвитку сучасного молодого українця. Українська молодь плекає українські традиції та підтримує пам'ять поколінь. Організатори: управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради спільно із громадськими організаціями: «Українська Молодь – Христові», Пласт - Станиця Тернопіль та Молодіжною міською радою.