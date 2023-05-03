Котрі заклади у Тернополі будуть працювати до 23:00

har4yvannyaСьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про погодження нічного режиму роботи восьми закладам ресторанного господарства Тернополя, які можуть працювати до 23:00 год.Відповідно до рішення, суб’єкти господарювання повинні забезпечити дотримання громадського порядку в нічний час, рішень Ради оборони Тернопільської області, вимог чинного законодавства та рішень міської ради та виконавчого комітету. Заклади, які працюватимуть у Тернополі до 23:00 год:

  • Бар «Нонаме» - вул. Олени Кульчицької, 2-А;
  • Ресторан «На Небі» - вул. Олени Кульчицької, 2-А;
  • Ресторан «Янг» - вул. Олени Кульчицької, 2-А;
  • Бар «Пасаж Адлера» - бульвар Тараса Шевченка, 25;
  • Ресторан «Файне місто» - бульвар Тараса Шевченка, 23;
  • Бар «Клуб Файного міста» - бульвар Тараса Шевченка, 23;
  • Ресторан «Антіка» - вул. 15 Квітня, 2м, прим.101;
  • Преміальний клуб «Зе Рівер» - вул. Чумацька, 14, прим.1

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання можуть подати документи на погодження нічного режиму роботи закладів торгівлі та громадського харчування, який наразі встановлюється не пізніше 23:00 год., у ЦНАП (вул. Князя Василя-Костянтина Острозького, 6). До слова, у Тернополі комендантська година триває з 00:00 год по 05:00 год.

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