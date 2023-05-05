У Тернопільській міській дитячій лікарні відкрили красиву кімнату матері та дитини

Цими днями у поліклінічному відділенні КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» відкрили оновлену кімнату матері та дитини у співпраці з міжнародною організацією «Save the Children».

«Кімната матері та дитини - це свого роду хаб, який дозволить розповсюджувати найсучасніші ідеї у сфері батьківства. Цей простір організовано для батьків, які приходять як на прийом до лікарів з дітьми, так і для отримання консультацій, - розповідає директор КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Андрій Артимович. - Тут є все необхідне для немовлят і мами, зокрема, сповивальний столик, вологі та сухі серветки, підгузники тощо. Для діток старших облаштована ігрова зона. Тож після процедур або в очікуванні лікаря у кімнаті можна деякий час перепочити. Дитяча кімната працює з 08:00 до 20:00 год». Також у кімнаті матері та дитини майбутні батьки зможуть отримати нові та необхідні консультації, відвідувати лекції та тренінги щодо грудного вигодовування.