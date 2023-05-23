Тернопільська лікарня переплатила десятки тисяч гривень за електроенергію

Рієлтори забов'язані повідомляти про укладання договорів контролюючий орган Відповідно до п.п. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди...

Бізнесу Тернопільщини відшкодовано за рахунок держави 723 млн грн податку на додану вартість За чотири місяці цього року 126 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 658 млн гривень. Про це...

Продавці, водії, лікарі - у топі травневих вакансій на Тернопільщині На 18 травня 2023 року актуальними є більше 1,1 тис. вакансій. Найбільшою є потреба у кваліфікованих робітниках з інструментом, професіоналах, робітниках з обслуговування устаткування та машин,...

До уваги органів місцевого самоврядування та платників земельного податку за земельні ділянки, що надані у постійне користування Місцеві ради на підставі повноважень, передбачених пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), приймають рішення про встановлення місцевих податків, у тому числі податку на...