Тернопільська лікарня переплатила десятки тисяч гривень за електроенергію

Тернопільською окружною прокуратурою подано позовну заяву до господарського суду Тернопільської області в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод та стягнення надмірно сплачених майже 300 тис грн.
Встановлено, що суб’єкт господарювання безпідставно завищував ціну на електроенергію, ініціювавши укладення додаткових угод при забезпеченні однієї з міських лікарень упродовж 2021 року. Відтак Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства зайво сплачені бюджетні кошти. Суд відкрив провадження у справі.