На Тернопільщині військовозобов’язаного засуджено до позбавлення волі за ухилення від призову на військову служб

Прокурор Теребовлянської окружної прокуратури довів у суді, що чоловік перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний. Після оголошення та проведення загальної мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією здоровим та придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Отримавши повістку для відправлення до військової частини, з метою ухилення від проходження військової служби під час мобілізації, він без поважних причин, не маючи підстав для відстрочки від призову на військову службу, у грудні 2022 року не прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відтак, за вироком суду, військовозобов’язаний проведе 3 роки за ґратами. Вирок ще не набрав законної сили.