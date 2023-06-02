Основні поради, щоб вберегтися від шахраїв

Не розголошуйте всі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку
Банк по телефону може запитати перші 6 та останні 4 цифри платіжної картки.
Для отримання платежу на картку достатньо повідомити лише16-значний номер картки.
Тримайте в секреті три цифри на звороті картки (CVV/CVC код), коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів, пін-код до картки.
Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
Установіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.
Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернет.
Перераховуйте необхідну суму з основної картки на віртуальну перед здійсненням покупки. Віртуальну картку також можливо додати і до гаманців Apple Pay, Google Pay.
Не переходьте за посиланнями від незнайомців!
Шахраї розсилають шкідливі посилання в месенджери, смс, e-mail для зараження пристроїв вірусом, викрадення персональних даних, секретних карткових реквізитів, для переходу на фішингові або інші шахрайські ресурси.
Отримали посилання від друга – не поспішайте на нього клікати.
Шахраї могли отримати доступ до акаунта друга. Спершу зателефонуйте другу та запитайте, чи справді посилання від нього.