Правоохоронці прикрили прибутковий бізнес тернополян

Двоє чоловіків та жінка на території обласного центру організували бізнес із продажу наркотиків. У ході проведених слідчо-оперативних дій працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ в Тернопільській області встановили, що незаконною діяльністю тріо почало займатися ще у листопаді 2022 року.

Вони через мережу інтернет закуповували наркотики, отримували їх на поштових відділеннях, а далі фасували та продавали. Збували заборонені речовини закладками та з рук. Зв'язок з клієнтами підтримували через Telegram-канал. Зібравши достатню доказову базу слідчі спільно із працівниками Служби безпеки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели обшуки у помешканнях підозрюваних та вилучили записники, гроші та кілограм канабісу. Наркоторговців затримали відповідно до статті 208 КПК. Їм уже оголосили підозру згідно з частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою, ) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обрали "бізнесменам" запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Триває слідство.